Strada invasa dai rifiuti, il caso finisce in commissione (Di sabato 19 ottobre 2024) Pulizia delle strade a singhiozzo a Caserta. Sul caso interviene il consigliere comunale Donato Aspromonte, coordinatore cittadino di Forza Italia, che ha portato il caso in commissione. "In particolare, mi è stata segnalata via Binda a Falciano, dove, tra accumuli di rifiuti e erbacce che Casertanews.it - Strada invasa dai rifiuti, il caso finisce in commissione Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Pulizia delle strade a singhiozzo a Caserta. Sulinterviene il consigliere comunale Donato Aspromonte, coordinatore cittadino di Forza Italia, che ha portato ilin. "In particolare, mi è stata segnalata via Binda a Falciano, dove, tra accumuli die erbacce che

Il pontino Vincenzo ero per caso : ha salvato un bimbo di sei mesi che rischiava di soffocare dopo un drammatico incidente stradale - La torcia, in quella tragica notte, è diventata simbolo di luce e speranza in un momento di estrema oscurità . “Non ho fatto nulla di straordinario, ho solo fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi persona”, aggiunge con modestia. Contro le indicazioni di non toccare i feriti, ha deciso di agire rapidamente per liberare il piccolo e praticargli il massaggio che gli ha salvato la vita. (Dayitalianews.com)

Migranti dormono per strada : "Non è un caso isolato - li aiuteremo" - Uno di loro, l’unico che parla inglese, ha riferito che sono passati pure da Roma. . Tre ragazzi sono arrivati a Macerata dal Pakistan dopo aver attraversato la rotta balcanica. L’arrivo dei tre ragazzi giunti a Macerata dopo un viaggio lunghissimo non è un caso isolato e riporta alla mente immagini già viste in città (con numeri molto più ampi) qualche anno fa: "Ogni tanto intercettiamo ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bullismo in strada - i video sui social. Ora il caso finisce in Procura : “Ma lui continua a vantarsi” - Grosseto, 10 ottobre 2024 – E’ adesso sul tavolo della Procura di Grosseto la questione del bullo che nei giorni scorsi, dopo aver infastidito un ragazzo con problemi all’uscita della scuola, ha filmato la sua “bravata” ed è diventato virale. La mamma, infatti, ieri mattina ha presentato denuncia ai carabinieri dopo aver avuto già un colloquio nei giorni scorsi con i militari dell’arma che hanno ... (Lanazione.it)