Sfide verità a Torino e Roma. Un'autostrada per Conte (Di sabato 19 ottobre 2024) I risultati di Torino e Roma saranno significativi per la classifica ma soprattutto per la successiva sfida di domenica 27 a San Siro, già annunciata come la partita dell'anno Ilgiornale.it - Sfide verità a Torino e Roma. Un'autostrada per Conte Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I risultati disaranno significativi per la classifica ma soprattutto per la successiva sfida di domenica 27 a San Siro, già annunciata come la partita dell'anno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - il Po esonda e invade i Murazzi a Torino. Allerta rossa in Emilia-Romagna - L’avviso prevede infine, dalle prime ore di domani, venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Puglia e, specie sui settori ionici ed appenninici, su Calabria e Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ... (Open.online)

Stellantis nel giorno dello sciopero generale - corteo dei lavoratori a Torino e Roma - #coraggio #intraprendenza #responsabilità”. Con le polemiche non si risolve nulla. Non si costruisce nulla”. Sotto accusa il calo della produzione, il ricorso alla cassa integrazione e la stretta sugli investimenti. In Italia la produzione Stellantis è calata ancora: -31,7% nel terzo trimestre del 2024. (Quifinanza.it)

Al via lo sciopero di Stellantis e di tutto l’automotive : manifestazioni a Roma e Torino - Previste manifestazioni a Roma e Torino. Per le sigle, «Stellantis e in generale l’automotive in Europa sono al collasso, così come sono irrimediabilmente a rischio la prospettiva industriale e occupazionale». Attesi poi delegazioni di sindacati europei e mondiali, migliaia di lavoratori provenienti da tutta Italia e i leader dell’opposizione. (Lettera43.it)