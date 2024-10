Sconfitta e contestazione. Per la Spal è notte fonda (Di sabato 19 ottobre 2024) FERRARA L’ennesima dormita sugli sviluppi di una palla inattiva condanna la Spal alla quarta Sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato. È un ko diverso da quello di domenica scorsa quello rimediato con la capolista Pescara, ma altrettanto pesante, perché i biancazzurri ripetono sempre gli stessi errori vanificando il tentativo di proteggere la difesa con un assetto conservativo. Mister Dossena conferma le indicazioni della vigilia, schierando un 3-5-2 abbottonato con Rao a supporto di Karlsson in attacco. Peccato che come a Campobasso nel corso del riscaldamento il tecnico debba rinunciare a un centrale: Arena si ferma e lascia il posto a Nador che non partiva dal primo minuto dalla terza giornata e non gioca con continuità in difesa dai tempi della Primavera. Sport.quotidiano.net - Sconfitta e contestazione. Per la Spal è notte fonda Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) FERRARA L’ennesima dormita sugli sviluppi di una palla inattiva condanna laalla quartanelle ultime cinque giornate di campionato. È un ko diverso da quello di domenica scorsa quello rimediato con la capolista Pescara, ma altrettanto pesante, perché i biancazzurri ripetono sempre gli stessi errori vanificando il tentativo di proteggere la difesa con un assetto conservativo. Mister Dossena conferma le indicazioni della vigilia, schierando un 3-5-2 abbottonato con Rao a supporto di Karlsson in attacco. Peccato che come a Campobasso nel corso del riscaldamento il tecnico debba rinunciare a un centrale: Arena si ferma e lascia il posto a Nador che non partiva dal primo minuto dalla terza giornata e non gioca con continuità in difesa dai tempi della Primavera.

FERRARA Dopo il Perugia, anche la Lucchese mette ko la Spal che resta mestamente sul fondo della classifica a quota -2. Passano una decina di minuti e la squadra di Gorgone raddoppia sfruttando un buco centrale clamoroso che permette a ...