Realizza il sogno di parlare con Brad Pitt ma poi scopre che è una truffa: la storia di Stella

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ennesimaai danni di una signora di nome: era convinta dicon, ma si trattava di qualcun altro Il caso è finito anche di fronte alle telecamere di Pomeriggio 5 e ha molto colpito il pubblico: protagonista di questaè la signorache – depressa – cercava un aiuto e lo avrebbe trovato in. O, almeno, in qualcuno che fingeva di essere il noto divo americano. Ma cosa è successo? “la signoraA quanto pare, una persona che si fingevaavrebbe raggiunto la signoratramite il web; l’interessato si sarebbe finto innamorato e pronto a tutto per la donna, ma così – ovviamente – non è stato. Ecco cosa ha raccontato la protagonista di questa: “Continuavo a cercare, mi diceva ‘voglio che tu sia mia per sempre'”.