Real Madrid-Celta Vigo oggi in tv: canale, orario e diretta Liga 1 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Celta Vigo-Real Madrid, partita valida per la decima giornata della Liga 2024/2025. I Blancos si ripresentano dopo la sosta senza un loro punto cardine, ovvero Dani Carvajal, vittima di un tremendo infortunio proprio nei minuti finali dell'ultima partita che ha preceduto lo stop per le Nazionali. Ancelotti, però, non cerca scuse e ha già dichiarato che non si attende nuovi innesti neanche nel mercato di Gennaio. Il percorso di Bellingham e compagni prosegue con la trasferta di Vigo. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 21:00 di sabato 19 ottobre. La partita sarà visibile in Italia su DAZN.

Pronostici di oggi 19 ottobre - Juve-Lazio in serie A - poi Milan - Psg - Bayern Monaco - Arsenal e Real Madrid - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 19 ottobre, giornata intensa nei campionati top del continente e in serie A il big match è tra Juve e Lazio con il Milan impegnato contro l’Udinese e saranno in campo anche Bologna e Aston Villa avversarie la prossima settimana in Champions League. In Premier League in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Il Real Madrid anticipa l’affare : 30 milioni a gennaio e addio Juventus - itCi pensa l’Arsenal, ma il pericolo più rilevante in ottica futuro immediato è il Real Madrid di Florentino Perez che da par suo vive una crisi difensiva dal punto di vista degli infortuni. Calciomercato Juventus, il Real Madrid irrompe su Hato: pronti 30 milioni Hato ha già collezionato ben 13 presenze con due gol ed altrettanti assist in questa prima parte di stagione con i Lancieri, e alla ... (Calciomercato.it)

Real Madrid - Ancelotti : “Mbappé aveva dei giorni liberi - non ho un’agenzia che organizza viaggi” - Al momento non pensiamo di fare acquisti”. Abbiamo giovani che possono dare il loro contributo, c’è il rientro di Alaba, che presto sarà con la squadra. The post Real Madrid, Ancelotti: “Mbappé aveva dei giorni liberi, non ho un’agenzia che organizza viaggi” appeared first on SportFace. “Mbappé lo vedo vicino al 100%, sta molto bene ed è un piacere vederlo allenarsi. (Sportface.it)