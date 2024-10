Gaeta.it - Quattro persone ricoverate per avvelenamento da funghi: il caso di una madre e suo figlio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio allarmante ha colpito la provincia di Treviso, dove unae suosono stati ricoverati in ospedale a seguito di un graveda. Questa situazione mette in evidenza l’importanza della prudenza nella raccolta di, un’attività che, se non praticata con attenzione e competenza, può portare a conseguenze estremamente serie. I due erano ignari di aver raccolto esemplari di fungo velenoso, in particolare l’Amanita Phalloides, conosciuto per il suo elevato contenuto di amatossine, e non è unisolato. Le dinamiche del ricovero Nella mattinata di un giorno come tanti,si sono recati presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Vittorio Veneto, lamentando sintomi gastroenterici significativi.