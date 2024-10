Provano a incassare assegno con documenti falsi: due nei guai (Di sabato 19 ottobre 2024) Hanno provato a incassare un assegno all'ufficio postale di Villaricca utilizzando documenti falsi. Per questo una 48enne di Casapesenna e un 47enne di San Cipriano d'Aversa sono stati arrestati dai carabinieri. L'episodio si è verificato giovedì. Il direttore dell'ufficio postale di piazza Casertanews.it - Provano a incassare assegno con documenti falsi: due nei guai Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Hanno provato aunall'ufficio postale di Villaricca utilizzando. Per questo una 48enne di Casapesenna e un 47enne di San Cipriano d'Aversa sono stati arrestati dai carabinieri. L'episodio si è verificato giovedì. Il direttore dell'ufficio postale di piazza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner-Alcaraz live oggi, orario e dove vedere la finale del Six Kings Slam in tv e streaming. Montepremi da record per il vincitore - Lo spettacolo è assicurato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente il numero 1 e il numero 2 del ranking mondale si affrontano ... (leggo.it)

Il montepremi del Six Kings Slam, quanto guadagna Sinner se vince la finale: un assegno scandaloso - Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, finalisti del Six Kings Slam, guadagneranno una cifra mostruosa in caso di vittoria della finale del torneo esibizione ... (fanpage.it)

Christoper Nolan: la Warner ha provato a riaverlo con un assegno a sette zeri - Lo studio avrebbe ha versato al regista il compenso rifiutato ai tempi di Tenet, ma Nolan avrebbe comunque deciso di non tornare ... (movieplayer.it)