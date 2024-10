Presidio in Prefettura: "Fermiamo il DDL Sicurezza!" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Oggi è la giornata di mobilitazione nazionale contro l’aberrante DDL 1660 in discussione al Senato!". L'Unione Sindacale di Base - Federazione di Pisa ha promosso per oggi, 19 ottobre, un Presidio davanti la Prefettura, con la mobilitazione che si è svolta in contemporanea ad altre 36 città in Pisatoday.it - Presidio in Prefettura: "Fermiamo il DDL Sicurezza!" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Oggi è la giornata di mobilitazione nazionale contro l’aberrante DDL 1660 in discussione al Senato!". L'Unione Sindacale di Base - Federazione di Pisa ha promosso per oggi, 19 ottobre, undavanti la, con la mobilitazione che si è svolta in contemporanea ad altre 36 città in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strutture psichiatriche - lavoratori e familiari in presidio davanti alla prefettura - I lavoratori delle strutture psichiatriche e familiari dei pazienti terranno, mercoledì 16 ottobre, dalle ore 16, un presidio davanti alla prefettura di Reggio Calabria. Il sit in accompagnerà l'incontro richiesto dall'Usb e dal Coolap alla prefetta Clara Vaccaro per discutere della... (Reggiotoday.it)

Presidio in prefettura contro il ddl sicurezza : “Attacco alla democrazia” - . LECCE – “Un grave attacco liberticida alla nostra democrazia”: definiscono così Cgil e Uil il nuovo ddl sicurezza del governo Meloni, per la sua impostazione repressiva nei confronti delle forme di dissenso. . Per questo motivo, anche a Lecce, ieri, è stato organizzando un presidio nei pressi della. (Lecceprima.it)

Ddl Sicurezza - presidio a Milano : in centinaia davanti alla prefettura - L’interrogazione Nell'interrogazione si chiede all'esecutivo comunitario di valutare se le disposizioni del Ddl “violano i principi di libertà di espressione, riunione e associazione” e “compromettono il principio di dignità umana” stabiliti dall'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, dagli articoli 11, 12 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Ue e dalla giurisprudenza della Corte di ... (Ilgiorno.it)