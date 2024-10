.com - Peter Pan – Il Musical torna al Brancaccio con un cast rinnovato

(Di sabato 19 ottobre 2024)Pan – Ilal Teatrocon la regia di Maurizio Colombi e la colonna sonora di Edoardo Bennato: nelClaudiorogiovanni, Luca Nencetti e Martha Rossi Grande ritorno di uno deipiù amati dal pubblico che anche nella scorsa stagione ha conquistato i teatri italiani.Pan – Il, a grande richiesta, è pronto ad accompagnare nuovamente i suoi spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è e sarà in scena al Teatrodi Roma dal 18 ottobre al 3 novembre 2024. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato,Pan – Iltornerà in scena con un nuovo straordinarioin un lungo tour nei migliori teatri italiani.