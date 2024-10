Ilrestodelcarlino.it - Parcaroli a Micucci Cecchi: "Gli assessori li decido io"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Ricordo che glisono di esclusiva nomina e competenza del sindaco che, sulla base di un rapporto di fiducia, decide le persone da individuare che possono anche non aver preso parte alla tornata elettorale e non rappresentare partiti o liste". È quanto scrive il sindaco Sandroin una nota dopo che il Carlino ha provato a contattarlo all’indomani delle dichiarazioni di Gianluca, coordinatore della lista Pensiero e Azione, che va a rimpiazzare la civica SandroSindaco.ha dichiarato che il gruppo civico non si sente più rappresentato dagliSilvano Iommi e Katiuscia Cassetta, nominati in giunta in quota lista civica. "In merito a questo – aggiungenella nota – rinnovo la totale e piena fiducia verso tutti gliin carica che ho nominato personalmente.