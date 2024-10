Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Australia 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 ha visto proseguire oggi, sabato 19 ottobre, il fine settimana del GP d’Australia, con la consueta Sprint Race che si è disputata sul circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. CLASSIFICA Sprint Race GP Australia 2024 MotoGP Classifica a 5 giri dalla conclusione 1 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 21’03.572 164.1 2.4982 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’01.074 164.43 7 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’01.423 164.4 0.3494 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21’13.373 162.8 12.299 5 9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’01.255 164.4 0.181 6 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 21’13.021 162.9 11.9477 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21’05.520 163. Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Australia 2024 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto proseguire oggi, sabato 19 ottobre, il fine settimana del GP d’, con la consuetache si è disputata sul circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di. CLASSIFICAGPClassifica a 5 giri dalla conclusione 1 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 21’03.572 164.1 2.4982 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’01.074 164.43 7 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 21’01.423 164.4 0.3494 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21’13.373 162.8 12.299 5 9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’01.255 164.4 0.181 6 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 21’13.021 162.9 11.9477 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21’05.520 163.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : parte la Sprint Race - occasione d’oro per Martin - 3 di vantaggio al T1, 1. 015 333. 01. 52 Se le condizioni fossero rimaste sul bagnato era Marc Marquez il grande favorito, ma lo spagnolo sarà della partita, eccome, anche sull’asciutto. 8 8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29. 070 ed è primo! Marini risponde e lo scalza in 1:32. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : alle 6.00 la Sprint Race - Martin e Marquez davanti - Bagnaia per la riscossa - -11 minuti: Martin chiude il suo primo giro in 1:29. 4 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27. 576 339. 013 20 22 0. 253, quinto per Alex Marquez a 1279, sesto per Quartararo a 1. 01. 510 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’29. 11 Marc Marquez migliora ancora e scende a 1:37. (Oasport.it)

Diretta Sprint Race MotoGp Australia oggi : la gara live - MotoGp Sprint Race Australia live . Parte in Australia il rush finale del Mondiale di MotoGp: i rivali per il titolo Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono pronti a una sfida elettrizzante. Ora è davvero vietato sbagliare. Il divario in classifica, dieci punti, a favore dello spagnolo è minimo: per entrambi, quindi, i margini di errore sono ridottissimi. (Sport.quotidiano.net)