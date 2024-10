Nuovi Orizzonti Durazzano “Voti con segni di riconoscimento, attendiamo fiduciosi Tar” (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti La data del 24 Ottobre si avvicina. E con essa il momento che vedrà i giudici della settima Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania (Presidente Michelangelo Maria Liguori, Relatore Viviana Lenzi) decidere sull’esito delle elezioni comunali di Durazzano svoltesi nel Giugno di quest’anno: sarà confermato il risultato – e quindi sarà confermata la dottoressa Pasqualina Grasso nel ruolo di sindaco o, accogliendosi i contenuti del ricorso, l’esito del voto stesso sarà ribaltato con la fascia tricolore che finirà per essere indossata dall’avvocato Alessandro Buffolino? “L’esito del voto – commentano dall’attuale gruppo consiliare di opposizione “Nuovi Orizzonti” – dice che abbiamo mancato la vittoria per due sole preferenze. Anteprima24.it - Nuovi Orizzonti Durazzano “Voti con segni di riconoscimento, attendiamo fiduciosi Tar” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti La data del 24 Ottobre si avvicina. E con essa il momento che vedrà i giudici della settima Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania (Presidente Michelangelo Maria Liguori, Relatore Viviana Lenzi) decidere sull’esito delle elezioni comunali disvoltesi nel Giugno di quest’anno: sarà confermato il risultato – e quindi sarà confermata la dottoressa Pasqualina Grasso nel ruolo di sindaco o, accogliendosi i contenuti del ricorso, l’esito del voto stesso sarà ribaltato con la fascia tricolore che finirà per essere indossata dall’avvocato Alessandro Buffolino? “L’esito del voto – commentano dall’attuale gruppo consiliare di opposizione “” – dice che abbiamo mancato la vittoria per due sole preferenze.

