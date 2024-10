Tg24.sky.it - Napoli, uomo di 43 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco

(Di sabato 19 ottobre 2024) Undi 43è statod'daquesto pomeriggio a. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso di Villa Betania per unferito probabilmente cond'da. Poco dopo il ricovero in ospedale, il 43enne è deceduto. Nel frattempo, sono in corso le indagini per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Non si esclude che l'omicidio sia avvenuto nel quartiere Ponticelli, da tempo al centro di fibrillazioni tra clan.