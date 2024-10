MotoGP, Martin domina la Sprint Race in Australia e allunga su Bagnaia (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spagnolo prima fa la pole position e poi stravince la Sprint Race a Phillip Island. Ora sono 16 i punti di vantaggio in classifica su Bagnaia Ilgiornale.it - MotoGP, Martin domina la Sprint Race in Australia e allunga su Bagnaia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spagnolo prima fa la pole position e poi stravince laa Phillip Island. Ora sono 16 i punti di vantaggio in classifica su

MotoGP : classifica piloti aggiornata dopo Sprint Race GP Australia 2024 - ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 404 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 388 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 320 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 320 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 183 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 181 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 162 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 140 Fabio Di ... (Sportface.it)

MotoGP Sprint Race GP Australia 2024 : risultati e ordine di arrivo -  domina Jorge Martin - Jorge Martin ha dominato il sabato sul tracciato di Phillip Island, conquistando prima la pole position e poi aggiudicandosi senza troppi patemi la gara breve davanti a Marc Marquez e ad Enea Bastianini. Augusto Fernandez (Esp) Ktm a 21?126 10. Dietro il due volte campione del Mondo troviamo Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre in decima posizione c’è Luca Marini, in una dell esue ... (Sportface.it)