MotoGP GP Australia 2024 Martin | Felice di essere tornato a vincere una Sprint

"Finalmente sono tornato a vincere una Sprint. Pensavo che sarebbe stata più dura con Marquez, ma sono riuscito a creare un buon gap già dopo pochi giri". Così Jorge Martin, che ha trionfato nella Sprint Race del Gran Premio d'Australia. "Non era facile guidare oggi con questo vento, le condizioni erano difficili – ha poi aggiunto Martin ai microfoni di Sky Sport – All'inizio ho faticato a creare il distacco, dopo quattro giri ho iniziato a girare meglio e le gomme erano molto costanti. Non ho ancora provato la gomma media: vedremo domani quando la proverò".

Pagelle Sprint Race GP Australia 2024 : il sabato perfetto di Jorge Martin - mentre Bagnaia fatica e scivola a -16 - Sul tracciato di Phillip Island è un dominio da parte dello spagnolo della Ducati, che nella mini-gara lascia le briciole agli avversari, mantenendo la testa della corsa dalla prima all’ultima curva. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATA Martin, voto 10 – Semplicemente perfetto in una giornata che non poteva andare meglio. (Sportface.it)

Moto Gp - a Martin Sprint Race e pole position a Phillip Island - Jorge Martin domina il sabato della Moto Gp in Australia. . L’italiano, oltretutto, è […] The post Moto Gp, a Martin Sprint Race e pole position a Phillip Island appeared first on L'Identità. Lo spagnolo a bordo della Ducati della scuderia Pramac ha vinto la Sprint Race sul tracciato di Phillip Island, ha conquistato la pole position in vista del Gran Premio di domani e ha allungato sullo ... (Lidentita.it)

MotoGP - Bagnaia mastica amaro : “Martin giocava con noi nella Sprint. Mi sono trovato in difficoltà” - Sulla Sprint di oggi: “Ad un certo punto ho provato a raggiungere Jorge, ma secondo me stava giocando con noi. Mi sono trovato in difficoltà“, spiega il torinese. Pecco non ha brillato né sul giro secco né sul passo, lasciando sul piatto punti preziosi in chiave iridata e allontanandosi a -16 dal leader del campionato Jorge Martin (dominatore di giornata con pole position e vittoria). (Oasport.it)