MotoGP: classifica piloti aggiornata dopo Sprint Race GP Australia 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo la Sprint Race del GP d’Australia 2024, diciassettesimo appuntamento della stagione. Jorge Martin con la sua Ducati domina la gara corta e sfruttando un Bagnaia che non riesce a salire neanche sul podio guadagna ben sei punti, aumentando così a 16 le lunghezze di vantaggio sul campione del mondo in carica. Di seguito la classifica completa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladel Mondiale diladel GP d’, diciassettesimo appuntamento della stagione. Jorge Martin con la sua Ducati domina la gara corta e sfruttando un Bagnaia che non riesce a salire neanche sul podio guadagna ben sei punti, aumentando così a 16 le lunghezze di vantaggio sul campione del mondo in carica. Di seguito lacompleta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Classifica Mondiale MotoGP 2024 : Francesco Bagnaia scivola a -16 da Jorge Martin - Il fuoriclasse piemontese può fare affidamento su una superba Ducati, ancora una volta la moto di riferimento del Circus. L’avversario di riferimento sarà lo spagnolo Jorge Martin, alfiere della Ducati Pramac contro cui aveva combattuto nella passata annata agonistica per la conquista del titolo iridato. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin domina - Bagnaia a -16 in classifica - 19 Tutti ai box in questo momento. 594 346. 6 21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’31. 025 con Acosta secondo a 785 millesimi 01. 478 8 8 1. 958 24 26 0. Lo spagnolo parte primo, l’italiano quinto. 673 0. 313 su Morbidelli. 28 Raul Fernandez migliora e sale in seconda posizione ma a ben 510 millesimi da Marquez. (Oasport.it)

MotoGP GP Australia 2024 - risultati e classifica practice : FP1 cancellate - poi Marquez fa il miglior tempo - . 820 20 30 Takaaki NAKAGAMI 1’29. 782 19 10 Luca MARINI 1’28. Di seguito la classifica dei tempi. Risultati e classifica delle pre-qualifiche del GP del Giappone 2024 di MotoGP, diciassettesimo appuntamento del Mondiale. 958 2 4 89 Jorge MARTIN 1’27. 312 9 21 Franco MORBIDELLI 1’28. Direttamente al Q2 anche Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre il deluso del venerdì è Enea ... (Sportface.it)