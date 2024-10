Montecorvino Pugliano a lutto: addio a Carmine, il cordoglio del sindaco (Di sabato 19 ottobre 2024) Montecorvino Pugliano a lutto: è spirato Carmine Palo, persona perbene benvoluta da chiunque la abbia conosciuta. "Oggi la nostra comunità è avvolta da un profondo senso di tristezza. - ha commentato il sindaco, Alessandro Chiola- Ci ha lasciati Carmine Palo, amico di tutti e uomo di gran cuore Salernotoday.it - Montecorvino Pugliano a lutto: addio a Carmine, il cordoglio del sindaco Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024): è spiratoPalo, persona perbene benvoluta da chiunque la abbia conosciuta. "Oggi la nostra comunità è avvolta da un profondo senso di tristezza. - ha commentato il, Alessandro Chiola- Ci ha lasciatiPalo, amico di tutti e uomo di gran cuore

