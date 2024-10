Mistermovie.it - Mister Movie | Un bambino chiamato Natale avrà un Sequel?

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il mondo incantato di “Un” potrebbe non avere un seguito. Gil Kenan, il regista del film di successo Netflix, ha ammesso di avere dei dubbi sulla realizzazione di una causa della recente scomparsa di Maggie Smith, l’amata attrice che interpretava la zia Ruth nel film. Un futuro incerto per “Un2”: l’ombra della scomparsa di Maggie Smith Durante un’intervista, Kenan ha rivelato che esiste una storia che vorrebbe raccontare, ma la perdita di Maggie Smith lo ha profondamente colpito. La narrazione unica e coinvolgente della Smith, secondo il regista, ha creato una “finestra tonale perfetta” per il mondo di Nikolas. “Non molti progressi. C’è una storia che voglio davvero raccontare, e non sono andato molto oltre.