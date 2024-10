Mastella chiama a raccolta i sindaci dell’hinterland | nasce lArea vasta’

Anteprima24.it - Mastella chiama a raccolta i sindaci dell’hinterland: nasce l”Area vasta’

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Benevento Clementeha convocato per mercoledì 23 ottobre, alle 10,30 a Palazzo Mosti, i colleghidi San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Castelpoto Apollosa, Pietrelcina, Paduli, Foglianise, Torrecuso, Pesco Sannita, Fragneto Monforte e San Giorgio del Sannio e il Commissario Prefettizio del Comune di Sant’Angelo a Cupolo. Oggetto del summit è l’avvio del percorso istituzionale per costituire l’Area Vasta. Il sindacoha trasmesso aiti in causa il seguente testo d’invito: “Gentili colleghi, sono convinto che le odierne dinamiche di governance territoriale richiedano un approccio orientato sempre più verso la formazione di reti istituzionali che favoriscano logiche d’intervento basate su una cooperazione istituzionale tanto intelligente quanto efficace.