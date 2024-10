Ilfoglio.it - Lode all’Idf che ha trovato Sinwar, senza l’aiuto dell’intelligence

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Al direttore - Strano destino quello di Israele. Un paese democratico che ama la pace e la libertà, che tutela la diversità di genere, che ha in Parlamento un numero consistente di deputati arabi, deve difendersi da nemici che ne vogliono la distruzione totale e lo aggrediscono da annitregua e viene descritto dalla comunità internazionale, Italia compresa, come genocida e criminale di guerra. Eppure dalla sua sopravvivenza ne discende anche quella dell’occidente. E non credo di esagerare.Roberto Alatri Aggiungo un po’ di poesia, se possibile, alla sua considerazione. John Spencer, studioso pluripremiato, professore, veterano di guerra, analista militare, ha notato qualche dettaglio interessante che riguarda la morte di