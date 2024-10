Lo storico zuccherificio celebra 125 anni di storia e 'dolcezza' con uno speciale francobollo (Di sabato 19 ottobre 2024) Eridania, storico brand della dolcezza in Italia, con lo stabilimento per il confezionamento dello zucchero a Russi, vanta un percorso lungo 125 anni tra continuità e modernità , che le ha permesso di scrivere la storia dello zucchero e più in generale della dolcificazione nel nostro Paese. Nato a Ravennatoday.it - Lo storico zuccherificio celebra 125 anni di storia e 'dolcezza' con uno speciale francobollo Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Eridania,brand dellain Italia, con lo stabilimento per il confezionamento dello zucchero a Russi, vanta un percorso lungo 125tra continuità e modernità , che le ha permesso di scrivere ladello zucchero e più in generale della dolcificazione nel nostro Paese. Nato a

Arezzo saluta Giovanni Papini - storico volto della Fiera Antiquaria Video - Rispettato e ammirato per la sua conoscenza, è stato un custode della memoria storica aretina, capace di tramandare la sua saggezza a nuove generazioni di antiquari. I funerali di Giovanni Papini si svolgeranno domani, sabato 19 ottobre, alle 15. Un ultimo saluto a un uomo che ha dedicato la sua vita alla valorizzazione del passato, e che ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo ... (Lortica.it)

"Sulla Sanità Giorgia Meloni dice il falso - siamo al minimo storico degli ultimi 15 anni" - "In tutto il mondo la spesa sanitaria pubblica si misura in percentuale col Pil. Si fanno così confronti internazionali e così ragionano le grandi organizzazioni come l'Ocse, L'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. E in rapporto al Pil, i numeri che ha dato Giorgia Meloni come... (Today.it)

Morto Gianni Battistoni - storico presidente dell’Associazione Via Condotti - (Adnkronos) – E' morto all'età di 85 anni Gianni Battistoni, storico presidente dell'Associazione Via Condotti. Era ricoverato al Policlinico Gemelli. Lascia la moglie e due figlie.     —[email protected] (Web Info). (Periodicodaily.com)