LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bulega si prende la Superpole con un tempo da record, segue Razgatlioglu (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14 per gara-1! 11.18 Bulega distrugge il record della pista e lo firma in 1.37.596, Razgatlioglu ci prova ma non va oltre i 6 decimi di distacco. Ottimo Petrucci quarto come Locatelli sesto. Rinaldi in mostra con il nono posto, Iannone undicesimo. Male Bautista e Rea rispettivamente quindicesimo e sedicesimo. 11.17 Ecco il risultato della Superpole: 1 11 Bulega 1'37.596 1'48.000 2 54 Razgatlioglu 1'38.202 +0.606 1'42.578 3 22 LOWES 1'38.302 +0.706 1'38.8894 9 PETRUCCI 1'38.354 +0.758 1'45.870 5 7 LECUONA 1'38.591 +0.995 1'46.2046 55 LOCATELLI 1'38.665 +1.069 1'39.545 7 97 VIERGE 1'38.677 +1.081 1'47.778 8 60 VAN DER MARK 1'38.680 +1.084 1'47.0399 21 RINALDI 1'38.750 +1.154 1'48.071 10 31 GERLOFF 1'38.774 +1.178 1'39.20711 29 IANNONE 1'38.822 +1.226 PIT IN 12 45 REDDING 1'38.858 +1.

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : alle 11.00 la Superpole - Bulega ci prova - Inizio della Superpole alle ore 11. Venerdì molto solido per Nicolò Bulega sulla pista di Jerez de la Frontera nell’ultimo GP stagionale della Superbike. Il pilota italiano del team Ducati Aruba. it Racing ha concluso infatti in seconda piazza nella classifica combinata dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino del venerdì. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Razgatlioglu domina Gara-2 e vede il titolo - 2° Bulega scortato da Bautista - it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 9. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 5. Giro 1/10 Wow! Petrucci passa su Razgatlioglu, lo avevano fatto anche Locatelli e Rea ma il turco dopo un paio di curve ha ripristinato la gerarchie PARTENZA – Grande partenza per Razgatlioglu, così come di Locatelli che non riesce però a battere Petrucci. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Bautista comanda su Bulega - 5° Razgatlioglu - 366 0. 430 5 133,907 305,92 9 D. 654 1’38. 381 1’37. Terzo posto poi per Alvaro Bautista, quindi Locatelli e Petrucci. BAUTISTA ESP Aruba. 262 298,3 14. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 13. 678 298,39 12 29 A. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 9. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 19. (Oasport.it)