LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin davanti a Bagnaia, arriva Marquez (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Adesso Bagnaia ha un distacco di un secondo da Martin. -10 Sorpasso di prepotenza di Bagnaia in fondo al rettilineo: affianca Bezzecchi e lo supera con una staccata furibonda. -11 Track-limit warning per Martin. -11 Marquez in un colpo solo passa Binder e Bastianini: è quarto. -11 Bezzecchi ovviamente sta facendo la sua gara. Non c'è nazionalità in pista. Ognuno per sé. -11 Bagnaia sta perdendo tantissimo tempo nei tubi di scarico di Bezzecchi. -12 Martin, Bezzecchi, Bagnaia, Binder, Bastianini, Marc Marquez, Vinales, Morbidelli, Fernandez e Alex Marquez. Questa la top10. -12 Martin è già in fuga con 6 decimi su Bezzecchi. -13 Bagnaia passa subito Binder ed è terzo. -13 giri al termine. Martin al comando davanti a Bezzecchi, Binder e Bagnaia. Errore di Marquez alla prima curva: è ottavo.

