LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Fernandez e Bastianini passano alla Q2, ora è caccia alla pole! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.15 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA Q2!! ORA è caccia alla pole!!!!!!!! 02.13 I PILOTI CHE ENTRANO IN SCENA NELLA Q2 1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.770 19 24 335.4 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.872 25 25 0.102 0.102 338.63 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’27.958 24 26 0.188 0.086 342.9 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’27.967 22 26 0.197 0.009 345.05 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.013 20 22 0.243 0.046 345.0 6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.160 22 27 0.390 0.147 340.7 7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.265 23 25 0.495 0.105 344.08 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’28.312 19 23 0.542 0.047 338. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Fernandez e Bastianini passano alla Q2, ora è caccia alla pole! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.15 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA Q2!! ORA è!!!!!!!! 02.13 I PILOTI CHE ENTRANO IN SCENA NELLA Q2 1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’27.770 19 24 335.4 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’27.872 25 25 0.102 0.102 338.63 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’27.958 24 26 0.188 0.086 342.9 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’27.967 22 26 0.197 0.009 345.05 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.013 20 22 0.243 0.046 345.0 6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.160 22 27 0.390 0.147 340.7 7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.265 23 25 0.495 0.105 344.08 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’28.312 19 23 0.542 0.047 338.

