LIVE Djokovic-Nadal 0-0, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: in corso il warm-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.35 Inizia il riscaldamento pre-match, 18.33 Rafael Nadal fa il suo ingresso sul terreno di gioco. 18.32 Entra in campo Novak Djokovic. 18.30 È in corso un gioco di luci sul campo di Riad. A breve entreranno in campo Rafael Nadal e Novak Djokovic 18.28 Il bilancio di questa rivalità vede Djokovic avanti per 31-29. Il confronto odierno, in quanto esibizione, non entrerà nelle statistiche ufficiali. 18.25 I due giocatori si sono già affrontati in questo 2024: nel secondo turno del torneo olimpico, disputato sulla terra rossa parigina tanto cara a Nadal, Djokovic ha avuto la meglio per 6-1, 6-4.

