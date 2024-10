Libano, 'attacco israeliano a nord di Beirut, 2 morti' (Di sabato 19 ottobre 2024) Due persone sono state uccise oggi in un attacco israeliano che ha preso di mira l'autostrada che collega Beirut al nord del Libano: lo ha reso noto il ministero della SanitĂ . E' la prima volta dall'inizio della guerra che l'Idf prende di mira questa zona del Paese. "Un attacco nemico israeliano contro un'auto a Jounieh ha ucciso due persone", ha detto il ministero. Secondo l'agenzia Ani, "tre razzi hanno preso di mira un'auto in cui viaggiavano un uomo e sua moglie sull'autostrada". Le due vittime sono fuggite dall'auto e si sono rifugiate in un'area boschiva lungo la strada, prima di essere nuovamente prese di mira e uccise. Quotidiano.net - Libano, 'attacco israeliano a nord di Beirut, 2 morti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Due persone sono state uccise oggi in unche ha preso di mira l'autostrada che collegaaldel: lo ha reso noto il ministero della SanitĂ . E' la prima volta dall'inizio della guerra che l'Idf prende di mira questa zona del Paese. "Unnemicocontro un'auto a Jounieh ha ucciso due persone", ha detto il ministero. Secondo l'agenzia Ani, "tre razzi hanno preso di mira un'auto in cui viaggiavano un uomo e sua moglie sull'autostrada". Le due vittime sono fuggite dall'auto e si sono rifugiate in un'area boschiva lungo la strada, prima di essere nuovamente prese di mira e uccise.

