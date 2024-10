Le associazioni ambientaliste salutano Macchia e chiedono continuità alla Cgil (Di sabato 19 ottobre 2024) L’assemblea della Camera del Lavoro della provincia di Brindisi ha eletto il nuovo segretario generale Massimo Di Cesare, in sostituzione di Antonio Macchia, giunto sostanzialmente a scadenza naturale del mandato. Riceviamo e pubblichiamo una nota delle associazioni Legambiente, Italia Nostra Brindisireport.it - Le associazioni ambientaliste salutano Macchia e chiedono continuità alla Cgil Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’assemblea della Camera del Lavoro della provincia di Brindisi ha eletto il nuovo segretario generale Massimo Di Cesare, in sostituzione di Antonio, giunto sostanzialmente a scadenza naturale del mandato. Riceviamo e pubblichiamo una nota delleLegambiente, Italia Nostra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La NBA ha chiesto ai bookmakers di limitare le scommesse sulle partite - Il caso Jontay Porter ha portato una macchia importante per la NBA ... Il 10 luglio, Porter si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per frode telematica e la sentenza è prevista per il ... (pianetabasket.com)

Massimo Di Cesare nuovo Segretario generale della CGIL di Brindisi - L’assemblea generale della Cgil di Brindisi ha eletto oggi Massimo Di Cesare nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro. 59 anni, ha una storia di m ... (brundisium.net)

Calciatori accusati di stupro, gli esperti si dividono: «Dobbiamo aiutare quei giovani», «No, linea dura da subito» - Il mondo dello sport dopo la condanna del padovano Michael Liguori:scontro (virtuale) tra sostenitori dello stato di diritto e chi chiede punizioni esemplari ... (corrieredelveneto.corriere.it)