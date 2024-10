La Salernitana crolla in casa contro lo Spezia: ko dei granata all'Arechi (Di sabato 19 ottobre 2024) Passa lo Spezia all'Arechi, sfrutta le armi migliori e fa gol due volte su palla inattiva. La Salernitana stecca di nuovo la partita al ritorno dalla sosta. Ad essere precisi, la sciupa, sbanda davanti al nuovo esame di maturità. La sua crescita non è ancora completata, la squadra resta ancora in Europa.today.it - La Salernitana crolla in casa contro lo Spezia: ko dei granata all'Arechi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Passa loall', sfrutta le armi migliori e fa gol due volte su palla inattiva. Lastecca di nuovo la partita al ritorno dalla sosta. Ad essere precisi, la sciupa, sbanda davanti al nuovo esame di maturità. La sua crescita non è ancora completata, la squadra resta ancora in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo Spezia è inarrestabile : la Salernitana cade all’Arechi - Martusciello dà fondo alla panchina, ma non succede più nulla. Primo tempo equilibrato con una grande occasione sprecata da Di Serio al limite dell’area piccola (32?) e tanto palleggio sul campo reso pesante dalla pioggia. E’ il primo successo lontano dal Picco per la squadra di Luca D’Angelo, che conosce il nono risultato utile consecutivo in altrettante giornate di serie B. (Anteprima24.it)

La Salernitana crolla in casa contro lo Spezia : ko dei granata all'Arechi - La Salernitana stecca di nuovo la partita al ritorno dalla sosta. . La sua crescita non è ancora completata, la squadra resta ancora in. . Passa lo Spezia all'Arechi, sfrutta le armi migliori e fa gol due volte su palla inattiva. . Ad essere precisi, la sciupa, sbanda davanti al nuovo esame di maturità. (Today.it)

Salernitana-Spezia : il tabellino della partita - Salernitana (4-3-3): Sepe 5.5; Stojanovic 5 (25’ st Ghiglione 4.5), Bronn 6, Ferrari 5.5, Njoh 5.5; Soriano 5.5 (14’ st Kallon 5) , Maggiore 5, Tello 5.5 (25’ st Sfait 6); Verde 5.5 (29’ st Torregrossa sv), Simy 5, Braaf 5 (1’ st Tongya 6). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis... (Today.it)