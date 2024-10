Quotidiano.net - La guerra continua. Hamas trattiene gli ostaggi. “Per Netanyahu è dura”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ottobre 2024 – Una morte ‘eccellente’, che però non significa né la fine della, né un più agevole rilascio degli. Gli occhi di tutti sono puntati su cosa farà, ma anche il premier israeliano Benjamin, che pure ha riportato una vittoria simbolica importante, si trova in una situazione di difficoltà. Una recrudescenza del conflitto allontana dalla liberazione delle 101 persone ancora in cattività, con la conseguente irritazione di quella parte di opinione pubblica israeliana che vuole la fine del conflitto. Maria Luisa Fantappiè, responsabile Programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dell’Istituto Affari Internazionali (Iai) spiega come ora si apra una nuova fase. Uno scenario su cui si possono fare ipotesi, ma una previsione è impossibile.