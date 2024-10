Linkiesta.it - La discriminazione russa nei confronti del popolo Sami in Lapponia

(Di sabato 19 ottobre 2024) A luglio il ministero della Giustizia di Mosca ha inserito in una lista di terroristi ed estremisti cinquantacinque organizzazioni dei, una popolazione indigena della. La misura rende ancora più severa la repressione condotta in questi anni dal Cremlino neidella comunità : se in precedenza erano solamente gli attivisti a finire nel mirino di Vladimir Putin, da qualche mese chiunque faccia parte della comunità deirischia di essere condannato a diversi anni di carcere. Nascondere la propria identità è dunque un modo per sfuggire al controllo delle autorità del Cremlino. L’altro è lasciare la terra dei padri. Unicoindigeno sopravvissuto in Europa, ihanno abitato per oltre dodicimila anni nella regione del Sápmi (per noi la), che comprende le aree settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia e la penisola di Kola, in Russia.