Juventus-Lazio programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Juventus-Lazio, match dell'ottava giornata della Serie A 2024/2025. Scontro diretto per l'altissima classifica tra due squadre entrambe appaiate a 13 punti e al terzo posto. Ci arrivano però con un percorso diverso, perché i bianconeri sono imbattuti ma con quattro pareggi, mentre i biancocelesti hanno conosciuto per due volte la sconfitta vincendone però quattro. Chi riuscirà a spuntarla? Si parte alle ore 20.45 di sabato 19 ottobre. I telecronisti DI Juventus-Lazio Juventus-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin e su Sky Sport con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Riccardo Montolivo.

