Inter, Inzaghi non vuole perdere altro terreno da Conte: le scelte per Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) L`Inter è pronta a tuffarsi nel cerchio di fuoco: Roma, Young Boys e poi Juventus, un trittico che richiede parecchie energie, sia fisiche Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) L`è pronta a tuffarsi nel cerchio di fuoco:, Young Boys e poi Juventus, un trittico che richiede parecchie energie, sia fisiche

Juventus-Lazio - la MOVIOLA LIVE : rosso diretto per Romagnoli. Svista di Sacchi - interviene il VAR - Juventus e Lazio si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 20.45, dirige l`incontro Juan Luca Sacchi... (Calciomercato.com)

Roma-Inter è l'ottava partita di Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming.

Roma-Inter - Juric recupera tre titolari! La lista dei convocati - TRA RECUPERI – Nelle ultime ore, il club giallorosso ha reso nota la lista dei convocati diramata dal tecnico croato, che include alcuni importanti rientri. La presenza di giocatori chiave come Dybala e Dovbyk, insieme al possibile rientro di Le Fée, lascia aperte le speranze per una partita di grande intensità e qualità. (Inter-news.it)