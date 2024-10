Home Panel arriva su Chromecast con Google TV e altri dispositivi (Di sabato 19 ottobre 2024) La funzionalità Home Panel per la gestione dei dispositivi smart della propria casa intelligente arriva su diversi dispositivi con Google TV. L'articolo Home Panel arriva su Chromecast con Google TV e altri dispositivi proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Home Panel arriva su Chromecast con Google TV e altri dispositivi Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di sabato 19 ottobre 2024) La funzionalitàper la gestione deismart della propria casa intelligentesu diversiconTV. L'articolosuconTV eproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonos ha lanciato Arc Ultra e Sub 4 - dispositivi audio home theater di fascia premium - . Il produttore statunitense Sonos, pioniere per quanto concerne i sistemi audio multi-stanza, ha lanciato nella giornata di ieri due nuovi dispositivi premium della propria gamma dedicata all’home theatre, ovvero la soundbar Sonos Arc Ultra e il subwoofer Sonos Sub 4. ispositivi, come sempre caratterizzati. (Tuttotech.net)

Sonos ha lanciato Arc Ultra e Sub 4 - dispositivi audio home theater di fascia premium - . Il produttore statunitense Sonos, pioniere per quanto concerne i sistemi audio multi-stanza, ha lanciato nella giornata di ieri due nuovi dispositivi premium della propria gamma dedicata all’home theatre, ovvero la soundbar Sonos Arc Ultra e il subwoofer Sonos Sub 4. ispositivi, come sempre caratterizzati. (Tuttotech.net)

Questo rinnovamento dell’app Google Home semplifica la gestione dei dispositivi - Le rinnovate pagine dedicate ai dispositivi della smart home dell'app Google Home raggiungono sempre più utenti: ecco cosa cambia. L'articolo Questo rinnovamento dell’app Google Home semplifica la gestione dei dispositivi proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)