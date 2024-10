Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP USA 2024: Max Verstappen in pole nelle qualifiche Sprint. 3° Leclerc e 5° Sainz

(Di sabato 19 ottobre 2024) Andate in archivio ledel GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito tecnico e spettacolare di Austin, i piloti sono stati chiamati a trovare il limite in un week end assai particolare. Per la quarta volta in stagione, laRace tiene banco e il time-attack andato in scena ha definito lo schieramento per la gara di domani. La Ferrari si è presentata a questo appuntamento tra numerose incognite. La pista, sulla carta, si pensava potesse essere complessa per la SF-24: la presenza dei curvoni veloci non prometteva nulla di buono, note le difficoltà della vettura di Maranello in percorrenza. Il pensiero andava alle criticità di Silverstone e a una macchina sovrasterzante. Si sperava che l’uso di un nuovo alettone anteriore potesse aiutare.