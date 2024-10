Gp Austin, Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tre volte campione del mondo e leader iridato Max Verstappen vince la gara sprint del Gp degli Stati Uniti ad Austin oggi 19 ottobre 2024. L'olandese della Red Bull si impone, dopo una gara dominata sin dalla partenza, davanti allo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e all'inglese della McLaren Lando Norris. Quarto posto L'articolo Gp Austin, Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tre volte campione del mondo e leader iridato Maxladel Gp degli Stati Uniti adoggi 19 ottobre 2024. L'olandese della Red Bull si impone, dopo unadominata sin dalla partenza,allo spagnolo della Ferrari Carlose all'inglese della McLaren Lando. Quarto posto L'articolo Gplaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gp Austin - Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris - Leclerc quarto con l'altra Ferrari Il tre volte campione del mondo e leader iridato Max Verstappen vince la gara sprint del Gp degli Stati Uniti ad Austin oggi 19 ottobre 2024. L'olandese della Red Bull si impone, dopo una gara dominata sin dalla partenza, davanti allo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e all'inglese della McLaren […]. (Sbircialanotizia.it)

Gp Austin - Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris - Quarto posto […]. L'olandese della Red Bull si impone, dopo una gara dominata sin dalla partenza, davanti allo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e all'inglese della McLaren Lando Norris. (Adnkronos) – Il tre volte campione del mondo e leader iridato Max Verstappen vince la gara sprint del Gp degli Stati Uniti ad Austin oggi 19 ottobre 2024. (Periodicodaily.com)

F1 gara sprint GP Stati Uniti Austin : risultati e ordine di arrivo - Verstappen torna a vincere - Alonso Zhou G. Russell L. I protagonisti dei primi giri sono i due piloti della Ferrari, che si vedono impegnati in una lotta aperta, rischiando forse più del dovuto, fino al sorpasso di Carlos Sainz sul compagno di squadra. Bottas The post F1 gara sprint GP Stati Uniti Austin: risultati e ordine di arrivo, Verstappen torna a vincere appeared first on SportFace. (Sportface.it)