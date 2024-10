Fondazione Caript stanzia 25 milioni per le scuole

Lanazione.it - Fondazione Caript stanzia 2,5 milioni per le scuole

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lanel 2025 investirà 2,5di euro per ledel territorio pistoiese. Risorse che saranno destinate ad un’ampia gamma di iniziative che includono l’offerta di attività didattiche e formative, l’allestimento di nuovi laboratori e di nuovi spazi di apprendimento, oltre ad interventi di edilizia scolastica. "L’obiettivo che ci poniamo e a cui dedichiamo ingenti risorse - dice Luca Gori, presidente di(nella foto) - è creare un contesto di benessere educativo diffuso sul territorio. Questo significa impegnarsi per la qualità dell’insegnamento, per ampliare accessibilità e inclusione e per contrastare forme di povertà educativa.