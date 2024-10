Fisco: Vis Factor, su benzina e tabacco le tasse più odiate (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nella top five delle tasse più odiate dagli italiani al primo posto risultano le accise di benzina e tabacco (29,12%), seguite da Iva (22,41%), tasse sulla casa (18,16%), tasse sul lavoro (17,21%) e canone Rai (9,09%). Lo rileva l'ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg. Liberoquotidiano.it - Fisco: Vis Factor, su benzina e tabacco le tasse più odiate Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nella top five dellepiùdagli italiani al primo posto risultano le accise di(29,12%), seguite da Iva (22,41%),sulla casa (18,16%),sul lavoro (17,21%) e canone Rai (9,09%). Lo rileva l'ultima analisi di Vis, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg.

Meloni : “Noi abbassiamo le tasse - non siamo come i governi di sinistra”. Schlein : “Mente - alza le accise sulla benzina” - La Premier: “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. . Allora voglio essere […] L'articolo Meloni: “Noi abbassiamo le tasse, non siamo come i governi di sinistra”. ROMA – Scontro Meloni-Schlein sulle tasse. (Firenzepost.it)

**Manovra : Schlein - 'Meloni metta faccia su nuove tasse come in video benzinaio'** - Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. Mentre tagliano sul trasporto pubblico locale e non investono in mobilità sostenibile". (Adnkronos) - "Con l'aumento delle accise previsto dal Piano strutturale di bilancio, Giorgia Meloni sta imponendo alle famiglie italiane una nuova tassa di 70 euro, come conferma Unem". (Liberoquotidiano.it)

L’Ires - la Robin Hood Tax e le accise su benzina e gasolio : le nuove tasse e i «sacrifici per tutti» di Giorgetti - Perché comunque emettono una maggiore quantità di particolato fine e di ossidi di azoto. Ieri ha citato l’articolo 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Questa sarebbe quindi la Robin Hood Tax in versione Giorgetti. E in secondo luogo è materia di discussione se il diesel delle auto attualmente in circolazione ... (Open.online)