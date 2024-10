Fiorentina Femminile, Bonfantini nel finale regala i tre punti: con la Lazio finisce 3-2 (Di sabato 19 ottobre 2024) Una vittoria vittoria sofferta ma che regala tre punti preziosi. La Fiorentina Femminile, grazie al gol nel finale della solita Bonfantini, batte 3-2 la Lazio, agganciando così di nuovo la Juventus in testa alla classifica. Le viola partono bene, passando in vantaggio al 12' con Bonfantini Firenzetoday.it - Fiorentina Femminile, Bonfantini nel finale regala i tre punti: con la Lazio finisce 3-2 Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una vittoria vittoria sofferta ma chetrepreziosi. La, grazie al gol neldella solita, batte 3-2 la, agganciando così di nuovo la Juventus in testa alla classifica. Le viola partono bene, passando in vantaggio al 12' con

