F1, Max Verstappen: “Oggi come ai vecchi tempi, siamo tornati molto veloci e competitivi” (Di sabato 19 ottobre 2024) Max Verstappen vince la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin: una grande partenza per l’olandese che ha mantenuto la leadership e ha mostrato di avere un ottimo passo gara dopo le ultime uscite che erano state particolarmente problematiche. Queste le parole a caldo del leader del Mondiale: “Non male questa prestazione, è andata un po’ come ai vecchi tempi. Sono molto contento per questa vittoria e per com’è andata la gara“. Sulla competitività delle Ferrari: “Se vediamo tutto lo svolgimento della gara, notiamo come le Ferrari siano andate molto forte, però noi finalmente siamo tornati ad essere competitivi perché ultimamente in gara dovevamo sempre guardarci all’indietro e invece ora possiamo guardare avanti e attaccare gli altri“. Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Oggi come ai vecchi tempi, siamo tornati molto veloci e competitivi” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Maxvince la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin: una grande partenza per l’olandese che ha mantenuto la leadership e ha mostrato di avere un ottimo passo gara dopo le ultime uscite che erano state particolarmente problematiche. Queste le parole a caldo del leader del Mondiale: “Non male questa prestazione, è andata un po’ai. Sonocontento per questa vittoria e per com’è andata la gara“. Sullatà delle Ferrari: “Se vediamo tutto lo svolgimento della gara, notiamole Ferrari siano andateforte, però noi finalmentead essereperché ultimamente in gara dovevamo sempre guardarci all’indietro e invece ora posguardare avanti e attaccare gli altri“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 GP Singapore 2024 - Verstappen : “Oggi difficile - dobbiamo migliorare” - Siamo a quasi un secondo dal ritmo, quindi abbiamo bisogno di un bel cambiamento per arrivare. Vedremo cosa saremo in grado di fare, potrebbe essere un fine settimana piuttosto difficile ma lavoreremo sodo per assicurarci di poter competere”. È abbastanza difficile mettere insieme un giro e al momento non sembra un granché. (Sportface.it)

LIVE F1 - GP Olanda 2024 in DIRETTA : pioggia in diminuzione - Verstappen primo a metà della prima sessione - Per essere precisi, più che la scuderia britannica è Lando Norris l’uomo alla caccia di un rilancio. com/3LXOfaToTF — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 19, 2024 12. 12. Buon divertimento! . 300 il nuovo riferimento fatto segnare da Verstappen. com/6w7mbY9h5B — Mundo Ferrari (@MundoFerrari) August 23, 2024 12. (Oasport.it)

La Ferrari risorge a Spa : Verstappen penalizzato - pole per Leclerc sotto la pioggia - “La pioggia oggi ci ha aiutato. La pole della Ferrari Il miglior tempo delle Q3 è di Max Verstappen ma domani, nel GP del Belgio, sarà il ferrarista Charles Leclerc a partire in pole position. . Per il cavallino rosso, comunque, arriva finalmente una soddisfazione dopo le tante delusioni delle ultime gare. (Secoloditalia.it)