Drone sulla casa di Netanyahu. Ira del premier: "Iran e alleati la pagheranno"

Il premier è illeso perché fuori casa assieme alla moglie Sara. Le Idf stanno indagando sull'incidente mentre i residenti accusano la sicurezza del mancato allarme

Israele - drone dal Libano diretto sulla casa di Netanyahu: il premier non era in casa

Oggi la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che la morte di Sinwar è stata una perdita dolorosa, ma ha sottolineato che Hamas è andata avanti nonostante l'uccisione di altri leader militanti palestinesi prima di lui: "Hamas è vivo e resterà vivo", ha detto Khamenei. I residenti: "Forte esplosione ma nessun allarme" La testata Ynet risporta le testimonianze di...

