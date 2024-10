Drone dal Libano colpisce a Cesarea. Israele: «L’obiettivo era la casa privata di Netanyahu» (Di sabato 19 ottobre 2024) Un Drone ha colpito l’area dove si trova la casa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella città israeliana di Cesarea, circa 56 chilometri a Nord di Tel Aviv. Il velivolo era uno dei tre droni che l’esercito di Israele sostiene siano partiti dal Libano nella mattinata di oggi. Due di questi sono stati intercettati mentre uno ha colpito a Cesarea intorno alle 7. L’obiettivo, secondo quanto denunciato due ore più tardi dall’uffico presidenziale citato dall’agenzia Reuters era la residenza privata del premier. Non sono stati segnalati morti o feriti, ma una casa – ancora non è chiaro se quella di Netanyahu o meno – è stata colpita. Nella notte, nell’area del Golan, si era abbattuto un Drone proveniente dalla Siria. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Unha colpito l’area dove si trova ladel primo ministro israeliano Benjaminnella città israeliana di, circa 56 chilometri a Nord di Tel Aviv. Il velivolo era uno dei tre droni che l’esercito disostiene siano partiti dalnella mattinata di oggi. Due di questi sono stati intercettati mentre uno ha colpito aintorno alle 7., secondo quanto denunciato due ore più tardi dall’uffico presidenziale citato dall’agenzia Reuters era la residenzadel premier. Non sono stati segnalati morti o feriti, ma una– ancora non è chiaro se quella dio meno – è stata colpita. Nella notte, nell’area del Golan, si era abbattuto unproveniente dalla Siria.

