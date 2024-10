Unlimitednews.it - Crosetto “Quadro di sicurezza deteriorato, prospettive incerte”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – “Le aggressioni brutali della Russia in Ucraina e la situazione alquanto critica in Medio Oriente, combinati con l’instabilità profonda che si trova nell’Africa subsahariana e le tensioni sempre maggiori nell’Indopacifico, mettono in luce undiconper il futuro che non possono essere positive”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, in apertura del G7 Difesa in corso al Palazzo Reale, a Napoli. “Anche se potrebbe sembrare che questi conflitti siano geograficamente distanti, sono direttamente collegati a noi con dinamiche profonde e interconnesse. In questo contesto riconosciamo una matrice comune ossia un riscontro tra due visioni del mondo diverse e spesso forse incompatibili.