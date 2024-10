Ciclismo su pista, Consonni è argento ai Mondiali dopo una gran gara nell’Omnium (Di sabato 19 ottobre 2024) Simone Consonni ha conquistato l’argento nell’Omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista di scena a Ballerup, in Danimarca, arrivando alle spalle del belga Lindsay De Vylder. Nella prima gara pomeridiana, la corsa ad eliminazione, Simone è protagonista di una gara accorta, non facendosi sorprendere nelle prime fasi e rimanendo senza particolari patemi in top 3, guadagnando due punti sul leader Dorenbos ma vedendo Ethan Hayter avvicinarsi grazie al suo successo su Alves Oliveira. Nella corsa a punti, le gerarchie vengono sconvolte dal giro guadagnato in partenza da Oliveira, De Vylder e Koontz. Come sempre c’è tanta confusione in questa gara, dove sono in tanti a provare l’attacco mentre Dorenbos rimane un p’ troppo a guardare. A metà corsa è lo stesso Simone a provarci. Oasport.it - Ciclismo su pista, Consonni è argento ai Mondiali dopo una gran gara nell’Omnium Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Simoneha conquistato l’aidisudi scena a Ballerup, in Danimarca, arrivando alle spalle del belga Lindsay De Vylder. Nella primapomeridiana, la corsa ad eliminazione, Simone è protagonista di unaaccorta, non facendosi sorprendere nelle prime fasi e rimanendo senza particolari patemi in top 3, guadagnando due punti sul leader Dorenbos ma vedendo Ethan Hayter avvicinarsi grazie al suo successo su Alves Oliveira. Nella corsa a punti, le gerarchie vengono sconvolte dal giro guadagnato in partenza da Oliveira, De Vylder e Koontz. Come sempre c’è tanta confusione in questa, dove sono in tanti a provare l’attacco mentre Dorenbos rimane un p’ troppo a guardare. A metà corsa è lo stesso Simone a provarci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo su pista - Simone Consonni argento ai Mondiali. Quinta la Madison femminile - Vece settima nei 500 metri - Onorevole settimo posto per Miriam Vece nel Time Trial sulla distanza dei 500 metri. Per quanto riguarda lo sprint maschile, Harrie Lavreysen si sbarazza comodamente del giapponese Yuta Obara e vola in semifinale, così come il rappresentante di Trinidad e Tobago Nicholas Paul (che si impone sul britannico Joseph Truman) e l’altro atleta del Sol Levante Kaiya Ota, che batte con un comodo 2-0 ... (Oasport.it)

Ciclismo su pista - Mondiali Ballerup 2024 : medaglia d’argento per Consonni nell’omnium - Uno splendido Simone Consonni si prende la medaglia d’argento nell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista 2024 di scena a Ballerup, in Danimarca. Si tratta della terza medaglia per la spedizione azzurra dopo il bronzo nell’inseguimento femminile e lo straordinario oro di ieri di Jonathan Milan con tanto di record del mondo nell’inseguimento individuale. (Sportface.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : argento per Consonni nell’omnium - quinte le ragazze della madison - 31. 47 Questa la classifica finale della madison femminile. 21 Si schierano Paul e Truman per la loro seconda manche. Fra pochissimo avrà inizio la madison femminile, gara in cui saranno in azione le campionesse olimpiche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. 42 Avvio dirompente di Marchant che poi amministra il vantaggio per issarsi in testa alla classifica in 33. (Oasport.it)