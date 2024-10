Lanazione.it - Cavalieri, tutta grinta. Sfida contro Paese

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Ho sensazioni positive, mi aspetto una partita combattuta. Spero che il meteo non influisca troppo sullo spettacolo. Non vedo l’ora di provare la sensazione di scendere di nuovo in campo a Iolo, anche se per la prima volta da avversario". A presentareUnion – Rugby, il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A che andrà in scena domani alle 15,30, è Leonardo Della Ratta, che al Chersoni è cresciuto e che per diverse stagioni ha indossato la casacca "nera". Il rugbista pratese tornerà da rivale, visto che proprio nelle scorse settimane ha firmato per il club veneto. Il Rugbyallenato dal tandem Dalla Nora - Bosco, espressione dell’omonima cittadina situata in provincia di Treviso (da sempre "terra di rugby") ha debuttato nella Serie A 2024/25 battendo la seconda squadra del Petrarca Padova con un convincente 37-13.