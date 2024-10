Buon compleanno Carlo Rossella, Dario Franceschini… (Di sabato 19 ottobre 2024) Buon compleanno Carlo Rossella, Dario Franceschini, Tiberio Timperi, Giuseppe Cionfoli, Giuseppe Giulietti, Barbara Palombelli, Roberta Manfredi, Riccardo Nencini, Joseph Davide Natullo, Federico Russo Oggi 19 ottobre compiono gli anni: Angelo La Russa, politico; Francesco Blasi, biologo; Cristiana Bortolotti, schermitrice; Renzo Selmo, ex calciatore; Erika Außersdorfer, ex slittinista; Franco Cacciatori, ex calciatore; Giampaolo Zennaro, regista, scenografo; Carlo Rossella, giornalista, dirigente d’azienda; Filippo Faina, allenatore basket; Emerenzio Barbieri, politico; Marco Paoletti, attore; Giorgio Cavazzano, fumettista; Salvatore Bianchetti, allenatore calcio; Alfredo Comis, politico; Mimmo Gangemi, ingegnere, scrittore, giornalista; Poerio Mascella, ex calciatore; Gian Franco Schietroma, politico; Giuseppe Cionfoli, cantautore. Romadailynews.it - Buon compleanno Carlo Rossella, Dario Franceschini… Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)Franceschini, Tiberio Timperi, Giuseppe Cionfoli, Giuseppe Giulietti, Barbara Palombelli, Roberta Manfredi, Riccardo Nencini, Joseph Davide Natullo, Federico Russo Oggi 19 ottobre compiono gli anni: Angelo La Russa, politico; Francesco Blasi, biologo; Cristiana Bortolotti, schermitrice; Renzo Selmo, ex calciatore; Erika Außersdorfer, ex slittinista; Franco Cacciatori, ex calciatore; Giampaolo Zennaro, regista, scenografo;, giornalista, dirigente d’azienda; Filippo Faina, allenatore basket; Emerenzio Barbieri, politico; Marco Paoletti, attore; Giorgio Cavazzano, fumettista; Salvatore Bianchetti, allenatore calcio; Alfredo Comis, politico; Mimmo Gangemi, ingegnere, scrittore, giornalista; Poerio Mascella, ex calciatore; Gian Franco Schietroma, politico; Giuseppe Cionfoli, cantautore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buon compleanno Antonio Cabrini - Paul Hogan - Carlo Rienzi… - Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. Compleanno anche di: Ninì Salerno, attore, regista, sceneggiatore; Helmuth Schmalzl, ex scialpinista, allenatore; Sigourney Weaver, attrice; Pietro Ballo, tenore; Marco di Castri, musicista; Sandro Salvioni, ex calciatore, allenatore; Fulvio Ballabio, pilota auto, imprenditore, ingegnere; Daniela Fava, doppiatrice; Laura Rozza, politica; Nino ... (Romadailynews.it)

Giancarlo Siani - festa di compleanno al Mattino : «Un modello per tutti» - Giancarlo Siani, per non dimenticare. Giancarlo Siani, per ricordare ai giovani che oggi si affacciano alla professione giornalistica - e non solo a loro - il valore della verità, il dovere... (Ilmattino.it)

Re Carlo - ultime notizie : Harry parla del suo compleanno ma si “scorda” di Meghan - Ma nel suo messaggio celebrativo, il Duca di Sussex ha citato i figli, ma non ha menzionato completamente l’amata moglie Meghan Markle. Harry d’Inghilterra sta per raggiungere un traguardo molto importante. Nella villa di Montecito, Harry d’Inghilterra festeggerà il suo compleanno importante con una festa ricca di star. (Dilei.it)