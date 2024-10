Ilrestodelcarlino.it - Brillo al volante, l’amico si spaccia per avvocato

(Di sabato 19 ottobre 2024) Uno viene sorpreso ubriaco ale l’altro siperpur essendo soltanto uno studente. È la singolare situazione che si sono trovati davanti carabinieri intorno all’una di notte di giovedì. Tutto è partito da una chiamata al 112 di un residente del centro che segnalava schiamazzi in piazza Travaglio. Giunti in piazza, i carabinieri hanno trovato una situazione apparentemente tranquilla: alcuni clienti infatti, si apprestavano a lasciare i locali che ormai erano in chiusura ma senza arrecare alcun disturbo. Pochi istanti, e l’attenzione dei militari viene richiamata da un’auto in sosta nella piazza: il motore era acceso e, a bordo del mezzo, l’autista suonava insistentemente il clacson mentre era intento a parlare con un uomo affacciato al finestrino.