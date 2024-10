Bollate, softball: riconoscimento a Guido Soldi, nella Hall of Fame (Di sabato 19 ottobre 2024) Bollate, softball: riconoscimento a Guido Soldi, nell’Hall of Fame col pensiero a Paola. Attimi meravigliosi per la società Bollatese di softball in queste settimane con scudetti e coppe vinti anche a livello giovanile, oltre alla ciliegina sulla torta del 14° scudetto nazionale. Ma a queste vittorie si è aggiunto anche un prestigioso riconoscimento arrivato al Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di sabato 19 ottobre 2024), nell’ofcol pensiero a Paola. Attimi meravigliosi per la societàse diin queste settimane con scudetti e coppe vinti anche a livello giovanile, oltre alla ciliegina sulla torta del 14° scudetto nazionale. Ma a queste vittorie si è aggiunto anche un prestigiosoarrivato al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Softball : MKF Bollate Campione d’Italia! 14° titolo tricolore - battuta Saronno in gara-5 della finale scudetto - Mikiko Eguchi viene nominata MVP delle finali. Il titolo tricolore arriva dopo la vittoria in gara-5 della finale contro l’Inox Team Saronno, chiusa con il punteggio di 2-0 dopo le due vittorie della squadra ospite in un sabato davvero particolarissimo. Situazione davvero particolare anche per il manager Eduardo Arocha, che vince il secondo scudetto in tre anni con due diverse squadre. (Oasport.it)

Bollate Softball : è festa per la vittoria dello Scudetto contro il Saronno - Bollate Softball: vittoria dello Scudetto contro il Saronno Il Bollate Softball lo scorso weekend aveva vinto fuori casa le prime due [. ]. Una vittoria sicuramente sofferta che è stata conquistata questa mattina al termine di gara cinque nella sfida contro il Saronno. . Il Bollate Softball ha vinto lo scudetto 2024, il 14º della sua lunghissima storia. (Ilnotiziario.net)

Italian Softball Series 2024 : Bollate si porta avanti 2-0 nella serie. Titolo vicino - In gara-1 infatti a passare in vantaggio è stata la Inox, complice un punto in stolen base messo a referto da Armirotto nel secondo inning. Ma stavolta Saronno non ci sta e, giunta al sesto, prova a scappare ancora sul +1 con Anselmi, prima di subire un +3 mortifero nell’ultimo atto con un doppio vincente di Slaba e un singolo di Longhi. (Oasport.it)