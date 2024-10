Basket, Napoli ancora fermo al palo: Cremona passa al PalaBarbuto (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Napoli Basket resta fermo a quota 0. Gli azzurri collezionano la quarta sconfitta di fila nelle prime quattro giornate, ma questa è più pesante di tutte. Un ko interno contro una diretta concorrente per la salvezza contro Cremona pesa come un macigno sulla classifica e sul morale della squadra Europa.today.it - Basket, Napoli ancora fermo al palo: Cremona passa al PalaBarbuto Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilrestaa quota 0. Gli azzurri collezionano la quarta sconfitta di fila nelle prime quattro giornate, ma questa è più pesante di tutte. Un ko interno contro una diretta concorrente per la salvezza contropesa come un macigno sulla classifica e sul morale della squadra

Highlights Napoli-Cremona 81-87 - Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) - Bene anche Owens con 13 punti e 10 rimbalzi. The post Highlights Napoli-Cremona 81-87, Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Cremona si sblocca e batte Napoli in trasferta 87-81 con una grande rimonta nell’ultimo quarto e mezzo. Rivedi gli highlights del match. In doppia cifra Booth (12 punti) e Nikolic (12 punti). (Sportface.it)

Basket - Serie A : colpi esterni per Trapani e Cremona - Varese e Napoli sempre più in basso - Nell’anticipo delle 19. Poi entra in gioco Tajion Jones, una vera macchina da tre punti (29 con 8/11 complessivo dall’arco), che riavvicina i lombardi di un solo possesso con il pari poi firmato dalla tripla dell’ex Owens che mette i suoi in vantaggio con altri quattro punti per 72-79. Primi due anticipi della quarta giornata di Serie A di pallacanestro con due successi in trasferta. (Oasport.it)