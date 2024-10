Barella a tutti i costi. L’Inter ritrova il suo leader (Di sabato 19 ottobre 2024) Il match di domani sera a Roma all’orizzonte, un presente con molte certezze e qualche dubbio di formazione, una progettualità che oggi non ha eguali. Anche a livello economico, quando parliamo di Inter. All’Olimpico d’altronde, vanno in campo la prima e la quarta della Serie A per monte ingaggi. Distanti i tempi della Juventus da quasi 260 milioni del 2019-2020, ma ora L’Inter sorpassa per la prima volta i bianconeri (in attiva spending review) e la stacca: 142 milioni contro 114. E la Roma, 88, si accoda al Milan, 96. Nella speciale classifica nerazzurra, a 7 milioni di euro netti a stagione dietro i 9 di capitan Lautaro, c’è Nicolò Barella. E, non ci sono dubbi, il suo cellulare sarà tornato ad essere caldissimo come non mai. Dall’altro lato della cornetta Simone Inzaghi chiama uno dei suoi giocatori più rappresentativi al nuovo sforzo, al nuovo sacrificio. Sport.quotidiano.net - Barella a tutti i costi. L’Inter ritrova il suo leader Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Il match di domani sera a Roma all’orizzonte, un presente con molte certezze e qualche dubbio di formazione, una progettualità che oggi non ha eguali. Anche a livello economico, quando parliamo di Inter. All’Olimpico d’altronde, vanno in campo la prima e la quarta della Serie A per monte ingaggi. Distanti i tempi della Juventus da quasi 260 milioni del 2019-2020, ma orasorpassa per la prima volta i bianconeri (in attiva spending review) e la stacca: 142 milioni contro 114. E la Roma, 88, si accoda al Milan, 96. Nella speciale classifica nerazzurra, a 7 milioni di euro netti a stagione dietro i 9 di capitan Lautaro, c’è Nicolò. E, non ci sono dubbi, il suo cellulare sarà tornato ad essere caldissimo come non mai. Dall’altro lato della cornetta Simone Inzaghi chiama uno dei suoi giocatori più rappresentativi al nuovo sforzo, al nuovo sacrificio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premier League e non solo : tutti pazzi per Barella! - Proprio oggi che la mezzala sarda è tornata ad allenarsi regolarmente assieme […]. Non si frena l’interesse di molti top club per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter piace a mezza Premier League e non solo Continuano a suonare le sirene estere per Nicolò Barella, preoccupando il calciomercato Inter di una eventuale cessione in estate del centrocampista nerazzurro e dell’Italia. (Calcionews24.com)

Barella : «Tutti mi criticavano! Meglio essere antipatico che finto. Ho imparato molto da queste sconfitte» - QUANDO MI SONO SENTITO SOLO COME CALCIATORE? – «E’ successo nell’anno dello scudetto, quando tutti mi […]. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale, Nicolò Barella, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la sua carriera Intervistato da Matteo Caccia sui suoi canali YouTube e Spotify, Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale e dell’Inter, ha voluto rilasciare ... (Calcionews24.com)

Barella fiero : «L’Inter può giocarsela con tutti - oggi dimostrato!» - DERBY – Nicolò Barella termina dicendo: «Che derby sarà? Sicuramente il Milan ci darà del filo da torcere, com’è normale che sia. Non penso siano parole di circostanza, siamo una squadra che può dire la sua. Le parole di Guardiola? Io dico che il Manchester City può vincere la Champions League. Non conta come arrivi, conta quello che metti in campo e noi dobbiamo fare di tutto per portarla dalla ... (Inter-news.it)