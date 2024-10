Gaeta.it - Barcolana 56: Record di partecipazione e impegno per la sostenibilità tra vela e eventi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La56 si conferma un evento di richiamo straordinario, con numeri che raccontano un successo senza precedenti. Tenutasi a Trieste dal 3 al 13 ottobre, la manifestazione ha attirato visitatori da ogni parte, testimoniando l’attrattiva dellae della cultura marina. Il patron Mitja Gialuz ha presentato i dati salienti durante una conferenza stampa organizzata dalla Società velica Barcola Grignano, esprimendo grande soddisfazione per l’esito della manifestazione. Un successo di presenze eDurante la dozzina di giorni della56, si sono registrate oltre 464 mila presenze, un dato che posiziona l’evento come uno dei più significativi dell’anno in Italia.